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Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

- Başkent temsilcisi, Tetiş Yapı Elazığspor'la yollarını ayıran savunma oyuncusu Mehmet Yiğit ile anlaştı

29 Aralık 2018 Cumartesi 20:38
Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 5 günlük iznin ardından ikinci devre hazırlıklarına tesislerinde başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde toplanan mor-sarılılar, 30 dakikalık koşu çalışması gerçekleştirdi.

İlk devreyi 6. sırada bitiren başkent temsilcisi, Antalya kampına kadar hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek.

Mor-sarılı ekip, devre arası kampını 2-12 Ocak tarihlerinde Belek Turizm Bölgesi'nde yapacak.


- Mehmet Yiğit ile prensipte anlaşıldı


Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselmeyi hedefleyen Osmanlıspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Mor-sarılılar, Tetiş Yapı Elazığspor'la yollarını ayıran savunma oyuncusu Mehmet Yiğit ile prensip anlaşmasına vardı.

Başkent ekibinin, 27 yaşındaki oyuncuyla transfer dönemi resmen açıldıktan sonra 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 20:38
  1. Antalya
  2. İkinci Yarı
  3. kamp
  4. Mehmet Yiğit
  5. Osmanlıspor
  6. Spor Toto 1. Lig

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