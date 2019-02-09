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Osmanlıspor galibiyet serisini 8 maça çıkardı

- Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Osmanlıspor, üst üste 8. maçını kazandı- Mor-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 10 maçta ise 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:47
Osmanlıspor galibiyet serisini 8 maça çıkardı


ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Osmanlıspor, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Ligin 21. haftası Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisine sahne oldu.

Eryaman Stadı'nda yapılan başkent derbisini Burhan Eşer ve Sinan Kurt'un golleriyle 2-0 kazanan Osmanlıspor, üst üste 8. maçından galibiyetle ayrıldı.

Mor-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Osmanlıspor, son 10 maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hanesine 28 puan yazdırdı.

Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor'u 1-0 yenen Osmanlıspor, ardından Bolu'da Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.

Osmanlıspor, daha sonra sırasıyla Ümraniyespor'u 1-0, Afjet Afyonspor'u 3-2, Altay'ı 1-0, Adanaspor ve Boluspor'u 3-1, Giresunspor'u 2-0, Balıkesirspor Baltok'u 1-0, Gençlerbirliği'ni de 2-0 mağlup etti.

Başkent derbisinde elde ettiği galibiyetle puanını 41'e yükselten Osmanlıspor, averajla Gençlerbirliği'nin önünde ikinci sıraya yükseldi.

Sezonun ilk yarısını 41 puanla lider bitiren Gençlerbirliği ise ikinci devre oynadığı 4 maçı da kaybetti.


- Sinan 5 maçtır fileleri havalandırıyor


Osmanlıspor'un formda oyuncusu Sinan Kurt, Gençlerbirliği maçını da boş geçmedi.

23 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği karşısında takımının ikinci golünü kaydetti.

Orta sahada görev yapan Sinan, böylece son 5 maçta gol sevinci yaşadı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:47
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