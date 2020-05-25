  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 21:37:49 -
Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

TFF 1. Lig temsilcisi Osmanlıspor lig hazırlıklarını sürdürüyor. Başkent ekibi bugün kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.


TFF 1. Lig hazırlıklarını sürdüren Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ali Güneş yönetiminde yapılan sabah antrenmanı kuvvet ağırlıklı geçti. 8’erli gruplar halinde dönüşümlü olarak saha içerisinde ısınma egzersizleri yapan oyuncular, daha sonra fitness salonunda oluşturulan istasyonlarda, kuvvet çalışmasına geçti. Sabah idmanı saha içerisinde yapılan koşu çalışmasıyla son buldu. 1 saat 20 dakika süren akşam antrenmanına ise oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon ağırlıklı çalışan mor-sarılılar, dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular, tekrar dayanıklılık koşusu yaptıktan sonra açma-germe egzersizleriyle çalışmaları tamamladı. Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan kaleci Santiago Mele, Barış Zeren ve Erdem Çetinkaya katılmazken bu oyuncular salonda bireysel antrenman yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı