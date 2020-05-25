Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

TFF 1. Lig temsilcisi Osmanlıspor lig hazırlıklarını sürdürüyor. Başkent ekibi bugün kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.

TFF 1. Lig hazırlıklarını sürdüren Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ali Güneş yönetiminde yapılan sabah antrenmanı kuvvet ağırlıklı geçti. 8’erli gruplar halinde dönüşümlü olarak saha içerisinde ısınma egzersizleri yapan oyuncular, daha sonra fitness salonunda oluşturulan istasyonlarda, kuvvet çalışmasına geçti. Sabah idmanı saha içerisinde yapılan koşu çalışmasıyla son buldu. 1 saat 20 dakika süren akşam antrenmanına ise oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon ağırlıklı çalışan mor-sarılılar, dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular, tekrar dayanıklılık koşusu yaptıktan sonra açma-germe egzersizleriyle çalışmaları tamamladı. Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan kaleci Santiago Mele, Barış Zeren ve Erdem Çetinkaya katılmazken bu oyuncular salonda bireysel antrenman yaptı.