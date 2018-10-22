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Osmanlı'nın yaptırdığı ilk hamam İznik'te bulundu!

14'üncü Osmanlı Devleti tarafından İznik'te yaptırılan Orhan Hamamı, 6 kişilik kazı ekibinin çalışmaları neticesinde gün yüzüne çıkarıldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:59
Osmanlı'nın yaptırdığı ilk hamam İznik'te bulundu!

Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda 14'üncü yüzyılda yapılan Osmanlı Devleti'ne ait İznik'teki ilk hamam olan Orhan Hamamı bulundu.

Milattan öncesine dayanan binlerce yıllık tarihiyle bilinen İznik'te yapılan arkeolojik çalışmalarda bir tarihi esere daha rastlandı. Osmanlı padişahı Orhan Gazi tarafından 14'üncü yüzyılda, Bizans'ın fethinden sonra yapılan hamam gün yüzüne çıkarıldı. Orhan Hamamı, İznik'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından inşa edilen ilk hamam olma özelliğini taşıyor. Müze Müdürlüğü'ne bağlı 6 kişinin görev yaptığı kazı çalışmasının ardından hamamın yakın zamanda ziyarete açılması bekleniyor.

Ordu için yapıldı

Yapılan kazı çalışması ve hamam hakkında bilgiler veren İznik Müze eski Müdürü Taylan Sevil, "Bizans, Orhangazi tarafından 14'üncü yüzyılda fethedildi. Bu fethin öncesindeki süreçte hamamın çok yakınında olan Yenişehir Kapısı'ndan Osmanlı ordusunun giriş yaptığı bilinmektedir. Bu bölgede ordu konaklamıştır. Burada konaklayan ordunun temizlik ihtiyacını karşılamak için bu hamam inşa edilmiş, ibadet ihtiyacı için ise aynı bölgede Orhan Gazi Cami inşa edilmiştir" dedi.

Orhan Hamamı'nın çok önemli bir tarihi yapı olduğunu vurgulayan Sevil, "Orhan Hamamı o dönem için İznik'teki en erken yapılardan biridir. İznik'te az sayıda bulunan Osmanlı hamamlarının ilki Orhan Hamamı'dır" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:59
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