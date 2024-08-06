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Kültür - Sanat Osmanlı’nın Barış Sarayı’na hediyesi hereke halısı restore ediliyor
Kültür - Sanat

Osmanlı’nın Barış Sarayı’na hediyesi hereke halısı restore ediliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-06 11:26:00 -
Osmanlı’nın Barış Sarayı’na hediyesi hereke halısı restore ediliyor

Hollanda’nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı’na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Barış Sarayı’na 1911 yılında teslim edilen 161.5 metrekare büyüklüğünde ve 700 kilogram ağırlığındaki halı geçen yıl mayıs ayında Aksaray Müzesi’ne getirilmişti. 8 kişilik uzman ekibin yer aldığı restorasyon işlemlerinin ardından Barış Sarayı’na gönderilmesi planlanıyor.

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