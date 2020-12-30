Osmanlı’da müzikle tedavi yöntemleri

Eski başkent Edirne‘de gezmek için gittiğimizde aklımıza ilk olarak Selimiye Camiisi geliyor. Fakat Edirne’de ziyaret edilmesi gereken yerlerden birisi çoğu kimsenin aklına gelmiyor. O yer II. Beyazıt Külliyesi’dir. Bu yer Osmanlı döneminin en mühim Tıp Fakulteleri’nden biri olarak bilinir. Osmanlı’da akıl ve ruh hastaları yani psikolojik hastalığı olan kişiler bu külliyede müzikle tedavi edilir.

Hanende ve sazendeler (müzisyenler) haftada birkaç gün külliyedeki şifahaneye gelip müzik icra ediyor, havuzun etrafında toplanan hastalar da onları dinleyerek bu şekilde rahatlıyor ve hastalıklarına daha kolay şifa bulmaları sağlanıyormuş.

Bu külliyede tedavi yöntemi sadece müzik ve su sesi değil. II. Beyazıt Külliyesi’nde hastalara yanı sıra halı dokuma gibi meşguliyetler verilerek tedaviye tabi tutuluyorlarmış.

Müzik makamlarının hastalıklara etkisi

Müzik makamlarının birçok hastalığa iyi geldiği bilinir. Peki hangi müzik makamı hangi hastalığa iyi gelir? Dr. İbrahim Oktay’ın bir yazısından alınan veriler şu şekildedir:

Raks Makamı: Felce, epilepsiye iyi gelir.

Irak Makamı: Çocuklarda menenjit ve afagan hastalıklarına iyi gelir.

İstafahan Makamı: Zihni açar, zekayı arttırır, gönül tazeleyicidir. Üşüten ve ateş verici hastalıklardan korur.

Zirefgen Makamı: Çocukların dimağından kaynaklanan, fasial felç, felç ve sırt ağrısı, eklem ağrıları, kulunç hastalıklarında faydalıdır.

Rehavi Makamı: Çocukların tüm baş ağrılarına faydalı olup, burun kanamasına, fasial paralizi, felç ve balgamdan ileri gelen hastalıklar.

Büzürk Makamı: Beyin ve kulunç hastalıklarında, güçsüzlüğü gidermek ve düşünceyi yönlendirmekte, sevdayı defedici ve tehlikeden korkma hususunda faydalı.

Zengube Makamı: Çocuğun kalp hastalıklarında, menenjit ve beyni ilgilendiren hastalıklarda, mide ve karaciğer hastalıklarında faydalı.

Hicaz Makamı: Çocuklarda görülen idrar zorluğuna, erişkin erkeklerin seksüel yönden exite edilmesinde etkili.

Buselik Makamı: Kulunç ve kalça ağrısı, soğuk baş ağrısı ve çeşitli göz hastalıklarında faydalı.

Uşşak Makamı: Küçük çocukların kulağına güzel sesle okunursa, çocukların uykusunu getirmesi ve naz uykusunda dinlenmeye etkisi olup, yetişkin erkeklerde meydana gelen ayak ağrılarına faydalı.

Hüseyni Makamı: Çocukların karaciğer ve kalp hastalıklarında beden ısısını düşürmede, mide hararetinde ve ergin erkeklerde gizli humma ve 4 günde bir gelen ayak ağrılarına faydalı.

Neva makamı: Ergenlik çağına gelmiş çocuklarda meydana gelen, urk-un nisa hastalığı ve kalça ağrısına faydalı olup gönül okşayıcı bir makamdır.