THY- Euroleague
0553 313 94 23

''Osmanlı sultanları dünyaya nizam vermek için mücadele etti”

Osmanlı padişahlarının gerçek hayatları, yönetim ilkeleri, toplumsal olaylara yaklaşımları ile birlikte adalet, ekonomi ve insan haklarının ve hüküm sürdüğü dönemleri ele alan ‘Dünyaya Nizam Verenler’ kitapları kısa zamanda büyük ilgi gördü

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
''Osmanlı sultanları dünyaya nizam vermek için mücadele etti”

Araştırmacı Yazar Kemal Arkun, bütün padişahlarının her biri için yazdığı kitaplarla iftiraları bertaraf edecek gerçekleri ortaya koyuyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Umumi Türk Tarihi ve Ortaçağ Tarihi branşlarında eğitim gören Kemal Arkun, kitap setine ‘Dünyaya Nizam Verenler’ adını vermesini şöyle açıkladı: “Osmanlı Devleti kurulduğu günden yıkılışına kadar “Nizam-ı Âlem” mefkûresini kendisine ideal edinmiş ve tüm Osmanlı sultanları da dünyaya nizam vermek için amansız bir mücadele içinde bulunmuşlardı. Osmanlı sultanlarının dünya düzenine bu kadar önem vermesinden dolayı da bu kitaplar “Dünyaya Nizam Verenler” adını almıştır.” Herkesin Osmanlı padişahları ve dönemin tarihini sağlıklı olarak yazamayacağını belirten Arkun, “Osmanlı ve Selçuklu tarihi konusunu anlayabilmek için araştırmacının iyi bir altyapı kültürüne ihtiyacı vardır. Tasavvuf ilmini bilmeyen, fıkıh ilmini bilmeyen, divan edebiyatını bilmeyen bir araştırmacı bu konuda doğru bir araştırma yapamaz, bu medeniyetleri anlayamaz” dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:25
  1. İstanbul
  2. arşiv haber
  3. yeni akit gazetesi
  4. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor ile ampute takımı hazırlık maçı yaptı
    1. Trabzonspor ile ampute takımı hazırlık..
    2. Yusuf Kenan Aydın kimdir nerelidir?
    3. Filistin yönetiminden ABD'nin Hamas'la..
    4. Fransa'da büyük korku! Asker halkın..
    5. Mutluluk birlikte mutfağa girmekte
    6. Ankara'da kar yağışı
    7. TEB KOBİ Akademi Hataylı KOBİ'lerle..
    8. CHP Tunceli belediye başkan adayı kim..
    9. Darbe gecesi vurulan TEM Daire Başkanı..
    10. "Fenerbahçe varsa umut vardır"
    11. CHP Muğla Büyükşehir belediye başkan..
    12. PFDK'den Galatasaray ve Metin..
    13. Hikmet Karaman'ın kurmayları belli oldu
    14. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    15. Paralarını alamayan işçiler çatıya çıktı
    16. ABD'nin Kudüs kararının birinci yılı
    17. Almanya'nın bütçe fazlası 2019'da..
    18. Ülgür Gökhan kimdir nerelidir?
    19. Eski Vali Harput'a FETÖ'den 6 yıl hapis
    20. Trabzonspor'da Mete Kalkavan tepkisi
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı