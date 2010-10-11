''Osmanlı sultanları dünyaya nizam vermek için mücadele etti”

Araştırmacı Yazar Kemal Arkun, bütün padişahlarının her biri için yazdığı kitaplarla iftiraları bertaraf edecek gerçekleri ortaya koyuyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Umumi Türk Tarihi ve Ortaçağ Tarihi branşlarında eğitim gören Kemal Arkun, kitap setine ‘Dünyaya Nizam Verenler’ adını vermesini şöyle açıkladı: “Osmanlı Devleti kurulduğu günden yıkılışına kadar “Nizam-ı Âlem” mefkûresini kendisine ideal edinmiş ve tüm Osmanlı sultanları da dünyaya nizam vermek için amansız bir mücadele içinde bulunmuşlardı. Osmanlı sultanlarının dünya düzenine bu kadar önem vermesinden dolayı da bu kitaplar “Dünyaya Nizam Verenler” adını almıştır.” Herkesin Osmanlı padişahları ve dönemin tarihini sağlıklı olarak yazamayacağını belirten Arkun, “Osmanlı ve Selçuklu tarihi konusunu anlayabilmek için araştırmacının iyi bir altyapı kültürüne ihtiyacı vardır. Tasavvuf ilmini bilmeyen, fıkıh ilmini bilmeyen, divan edebiyatını bilmeyen bir araştırmacı bu konuda doğru bir araştırma yapamaz, bu medeniyetleri anlayamaz” dedi.