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Osmanlı satmadı Arap ülkeleri satıyor!

Ortadoğu, ABD’nin öncülük ettiği ve BAE ile Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok Arap ülkesinin destek verdiği "Filistin’i imha planı"nı tartışıyor. 22. Abdülhamit’in zor zamanda Filistin’e sahip çıkmasını hatırlatan Lübnanlı lider Velid Canbolat, Osmanlı'nın Filistin’i satmayı reddettiğini ama Arap ülkelerinin buna razı olduğunu söyledi.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:21
Osmanlı satmadı Arap ülkeleri satıyor!

Jared Kuhsner'in Filistin'in İsrail tarafından ilhakı karşılığı sunduğu rüşvet teklifine tarihi tepki geldi. Lübnanlı lider Canbolat, Sultan II. Abdülhamid'in siyonist lider Herzl'in "Filistin'i satın alma" teklifini reddetmesini hatırlatarak, "Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?" sorusunu bölge liderlerine yöneltti.

Bahreyn’de, Filistin siyasi varlığının son verilmesini hedefleyen “İhanet Çalıştayı”na Lübnan’ın önde gelen siyasi liderlerinden Velid Canbolat’tan tarihi nitelikte bir karşı çıkış geldi. Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Bahreyn’deki çalıştaya katılan Arap yetkililere, siyonizmin kurucusunun Osmanlı Devleti’ne sunduğu ancak kesin bir dille reddedilen ‘para karşılığı Filistin teklifini’ hatırlattı.

Önceki gün Manama’da bir sunum yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, sözde “Yüzyılın Anlaşması” karşılığında Filistin’e 10 yıl içinde 50 milyar dolar yardım yapılacağını belirtmişti. Jared Kushner’in açıklamaları Filistin’in ve Kudüs’ün satışı için verilen rüşvet olarak nitelendirilmişti. Lübnanlı lider Canbolat da Kushner’in teklifini, siyasi siyonizmin kurucusu Theodor Herzl’in bir asır önce Filistin topraklarını satın almak için Sultan 2. Abdülhamid Han’a sunduğu ancak karşılık bulmayan teklifi ile karşılaştırdı.

Herzl’in torunu Kushner

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Lübnanlı lider, "Theodor Herzl, Yahudilerin yerleşimi için Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han’dan Filistin’i satın almak istedi. Ancak Sultan Abdülhamid bunu reddetti. Bugün ise Theodor’un torunu, damat (ABD Başkanı Donald Trump’ın) Jared Kushner, Bahreyn’de, Filistin halkını Ürdün, Sina Yarımadası, Lübnan ve Suriye’ye yerleştirmek üzere Araplardan Filistin’i satın almak istiyor. Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?" tarihi sorusunu yöneltti.

İsrail’e sınırsız ilhak haritası

Filistin’in siyasi katlinin karşılığında rüşvet teklifinde bulunan Jared Kushner’in önceki günkü sunumunda Filistin ve bölgeye ilişkin sınırların olmadığı bir haritayı kullanması da planın hedefine ilişkin soru işaretlerini çoğalttı.

Söz konusu videoda, bölgede özellikle Gazze ve Batı Şeria’daki altyapı, teknoloji, eğitim ve enerji alanlarındaki projelere ait görüntülere yer verilirken, İsrail ve Filistin de dahil olmak üzere ülkelerin sınırlarına işaret edilmedi.

Kushner’in konuşması sırasında ekrana getirilen haritalarda sınırların olmaması arzulanan Filistin devletinin kapsadığı topraklara ilişkin olasılıklar ve spekülasyonların kapısını açtı. Görsel, “İsrail için sınırsız ilhak haritası” olarak nitelendirildi. Bilindiği üzere İsrail son bir yılda ABD yönetimi üzerinden Kudüs ve Golan tepelerini ilhak ettiğini açıkladı.

Sponsoru BAE ve Suud

Kushner önceki gün açıkladığı planın ekonomik ayağında Filistinlilerin gayri safi milli hasılasını 10 yılda ikiye katlamayı, bir milyondan fazla iş oluşturmayı ve yoksulluk oranını yüzde 50 oranında azaltmayı içerdiğini savunmuştu. Ayrıca planın ekonomik bölümünün önümüzdeki 10 yılda 50 milyar dolarlık yatırım içerdiğini söylemişti. Filistin'in İsrail tarafından ilhak edilmesinin önünü açan girişimde 50 milyar dolarlık bütçenin ana sponsorları ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olduğu biliniyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:21
  1. Jared Kuhsner
  2. Filistin
  3. Sultan II. Abdülhamid

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