Osmaniye'den Avrupa'ya 300 ton balık ihracı

Kadirli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün denetim ve gözetiminde Arslantaş Baraj Gölü'nde her yıl sazan, kefal ve levrek avı yapılıyor. Denize kıyısı olmayan ilçedeki baraj gölünde avlanılan yıllık ortalama 300 ton gümüş balığı ise Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. İstilacı bir tür olması ve diğer balıkların larvalarını yemesi nedeniyle yılın her anında avlanılan gümüş balığı, Avrupa'da balık cipsi haline getirilerek tüketiliyor.

Gümüş balığının Kadirli'nin önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyleyen İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Abdurrahman Türkmen, "Burada tutulan gümüş balığı Yunanistan başta olmak üzere İtalya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor" dedi. Gölde yakalanan balıkların kamyonlara yüklenerek Hatay üzerinden ihraç edildiğini aktaran Türkmen, "Denize kıyısı olmayan bir kent, 300 ton balık ihracıyla ilçe ve ülke ekonomisine ciddi katkı sunuyor. Gümüş balığı Avrupa ülkelerinde balık cipsi olarak tüketiliyor" diye konuştu. Gölde balıkçılık yapan Celalettin Ünlü ise yakaladıkları gümüş balığının oldukça lezzetli olduğunu anlattı.