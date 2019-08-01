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Osmaniye’de Yaz Spor Okullarına 2 bin öğrenci katıldı

Osmaniye Belediyesi’nin 11.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:38
Osmaniye’de Yaz Spor Okullarına 2 bin öğrenci katıldı

Osmaniye Belediyesi’nin 11. Yaz Spor Okullarına bu yıl yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı.


Osmaniye şehir merkezinde belirlenen servis noktalarından ücretsiz olarak belediye tarafından ulaşımı sağlanan haftada 2 gün olmak üzere toplam 15 farklı branşta eğitim gören öğrenciler eğlenceli bir yaz geçiriyor.


Osmaniye Belediyesi Samet Aybaba İzci kampında öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Kadir Kara’yı çocuklar ‘En büyük başkan bizim başkan’ sloganları atarak alkışlar eşliğinde yoğun ilgiyle karşıladı. Başkan Kara, “Kışın okullarınızda eğitimlerini aldınız. Yazın ise dinlenme zamanınızı bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Gelecek nesiller olarak hepinize faydalı ve yararlı bir alanda hizmet verebilmek için yaz spor okullarını düzenledik. Belediye olarak sadece belirli hizmetleri yapmak değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik anlamında da bu şehrin insanlarına her noktada dokunmak ve hizmet vermek zorundayız. Amacımız geleceğe iyi nesiller yetişmesine katkı sağlamaktır" dedi.


Osmaniye Belediyesi Yaz Spor Okulları’na katılan öğrenciler, yaz tatillerinin eğlenceli ve dolu dolu geçtiğini ifade ederek tüm çocuklara böyle bir imkan sağladıkları için Başkan Kadir Kara’ya teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:38
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