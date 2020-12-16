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Aktüel Osmaniye'de terör operasyonu: 4 gözaltı
Aktüel

Osmaniye'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 00:42:48 -
Osmaniye'de terör operasyonu: 4 gözaltı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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