Osmaniye’de sporcu eğitim merkezi için seçme yapıldı

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, sporcu eğitim merkezine alınacak 10 sporcu için seçme yapıldı.

Atletizm pistinde gerçekleştirilen seçmelere il ve ilçelerden 7. ve 8. sınıf 33 öğrenci katıldı.

Yatılı olarak toplam 10 sporcu için yapılan seçmelerde öğrenciler, 100 metre, 800 metre, uzun atlama ve gülle atma branşlarında mücadele etti.

Müsabakaları takip eden Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Özaslan, "Bu yıl sporcu eğitim merkezimize yatılı olarak 10 erkek sporcu alacağız. Sporcularımız müsabakalarda kıyasıya mücadele etmesi bizleri mutlu ediyor. İnşallah seçilen sporcular hem Osmaniye adına hem de ülkemiz adına müsabakalarda bizleri temsil edeceklerdir" dedi.