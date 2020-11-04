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Aktüel Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan motosikletli kurye hayatını kaybetti
Aktüel

Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:28:05 -
Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan motosikletli kurye hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan motosikletli kurye yaşamını yitirdi.

Lokantada paket servis personeli olarak çalışan Murat İsmail Deniz (27), motosikletiyle iş yerine dönerken sanayi sitesi yakınlarında bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Deniz, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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