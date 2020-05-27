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Aktüel

Osmaniye'de adliye bahçesinde yanan otomobili itfaiye söndürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:04:09 -
Osmaniye'de adliye bahçesinde yanan otomobili itfaiye söndürdü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Düziçi Adliyesinin bahçesinde yanan otomobilde hasar oluştu.

Adliye binası bahçesinde park halindeki 01 GF 374 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirip yangın tüpleriyle de olaya müdahale etti.

Bölgeye giden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Otomobilde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


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