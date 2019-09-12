Osmangazi’de basketbol heyecanı

Osmangazi Belediyesi’nin çalışanlar arasında düzenlediği Tek Pota Basketbol Turnuvası başladı.

Osmangazi Belediyesi, personeline yönelik düzenlediği motivasyon etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bir yandan eğitim seminerlerine devam eden Osmangazi Belediyesi, diğer yandan da çalışanların motivasyonunu arttıracak faaliyetler düzenliyor. Daha önce masa tenisi, bowling, futbol gibi birçok turnuvada bir araya gelen personel bu kez Tek Pota Basketbol Turnuvası’nda buluştu. Dikkaldırım Spor Salonu’nda 9-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvaya 8 takım katılıyor. Lig usulü oynanan ve 5 kişiden oluşan takımların 3 oyuncuyla sahada mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü (1) takımını, Bilgi İşlem Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü (2) takımını, OSPERAŞ takımı da Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nü mağlup etmeyi başardı. Maçlarda heyecan zaman zaman doruğa ,çıkarken mücadeleye damgasını vuran dostluk oldu.