0553 313 94 23

Osman Özköylü: “Rakibin ligde bulunduğu yer, takımı rehavete soktu”

Kardemir Karabükspor’u 3-0 mağlup eden Osmanlıspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü maç sonu açıklamalarda bulundu.

17 Şubat 2019 Pazar 18:37
Osman Özköylü: “Rakibin ligde bulunduğu yer, takımı rehavete soktu”

Kardemir Karabükspor’u 3-0 mağlup eden Osmanlıspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü maç sonu açıklamalarda bulundu.


Spor Toto 1. Lig’in son sırasında bulunan Kardemir Karabükspor, Osmanlıpor’a konuk oldu. Başkentte güneşli bir havada oynanan maç Osmanlıspor’un 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ardından basın mensuplarına maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Zor bir maçtı. Rakibin durumu, ligde bulunduğu yer, aldığı sonuçlar bizim adımıza takımı rehavete soktu. Sahada ciddiyeti, motivasyonu ortaya koymazsanız işler yolunda gitmez. Rakibe saygıyı ve ehemmiyeti vermek zorundasınız. İlk yarı istediğimizin uzağında geçti çok pozisyon bulup çok gol atmamız gerekiyordu. İkinci yarı oyuncularım konuşmalar sonrasında iyi tepkiler verdi ve 3-0 kazandık. Biz iyi bir takımız, bu oyuncular çok önemli işler yapıyor” dedi.


Haftaya oynanacak Denizlispor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özköylü, “Ligin en önemli maçı olacak. Takım olarak motivasyon ve konsantrasyonu ortaya koyarsak bizim yenemeyeceğimiz takıp yok” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Toplu sonuç
    1. Voleybol: Toplu sonuç
    2. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    3. Maçın ardından
    4. Pazardaki balıkçıdan İmamoğlu’na..
    5. Polis Başmüfettişi Sula: “Terörle..
    6. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 -..
    7. İlkay'a göre turun favorisi Manchester..
    8. CHP’li İnce: “Türkiye, üretim..
    9. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    10. AK Parti'nin Balıkesir mitingi
    11. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    12. Katil Esed ve Rusya, Türk yardım..
    13. Aktaş Gümüşhanelilerle horon tepti
    14. "O gece doğal millet mutabakatı ortaya..
    15. Üniversite mezunları ne kadar askerlik..
    16. Bozbey’den ruhsat cevabı: "Bunu..
    17. Yelken: 2019 İzmir Kış Trofesi
    18. Önlisans mezunları ne kadar askerlik..
    19. Kılıçdaroğlu'ndan Şero'lu "Kediler..
    20. AK Parti'nin Balıkesir mitingi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması