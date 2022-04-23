Magnezyum minerali

Vücutta hayati öneme sahip 11 mineralden biri olan magnezyum, en hafif metal olarak karşımıza çıkmaktadır. Magnezyum minerali, vücudun enerji metabolizmasında bulunan birçok enzim için oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Vücut ağırlığının %0,05’ini oluşturan magnezyum, enerji metabolizmasında bulunan enzimlerin birçoğunun çalışabilmesi için gereklidir. Aynı zamanda vücut asit baz dengesinin sağlanmasına yardımcı olan magnezyum minerali, kas ve sinir sisteminde de etkin rol oynamaktadır.

Kalsiyum minerali ile birlikte çalışan magnezyum kasın gevşemesinden, kalsiyum ise kasın kasılmasından sorumludur. Magnezyum minerali, vücut kan basıncının düzenlenmesinden sorumlu olduğu gibi, damar elastikiyetinin sağlanmasında da etkilidir. Kemik ve dişlerin yapısında, kalsiyum ve fosforla birlikte bulunan magnezyum minerali, ayrıca hücre büyümesi ve yenilenmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Magnezyum mineralinin faydaları nelerdir?

Hücrelerin büyümesi ve yenilenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Kasların güçlendirilmesini ve protein sentezini sağlamaktadır.

Sinir ve kas sisteminde gevşeme sağlamaktadır. Sinir ve kas sisteminde oluşan gevşeme sebebiyle anti-stres minerali olarak da adlandırılmaktadır.

Vücut işleyişinin düzenlendiği homosistein metabolizmasına katılmaktadır.

Kalp kasında ve düz kas hücrelerinde kalsiyum hareketi, magnezyum tarafından regüle edilmektedir.

Kalp damarlarında esneklik sağlayarak, kalp krizlerini önleyici etkiler oluşturmaktadır. Damar esnekliği sağlayarak, kan basıncını düzenlemektedir.

Osman Müftüoğlu'ndan magnezyum eksikliğinin 10 işareti!

-Depresyon, el ayak uyuşmaları, yorgunluklar, kas ağrıları, uyku bozuklukları, kronik yorgunluk yaşıyorsanız sebebi magnezyum eksikliği olabilir.

Magnezyum malat: Fibromiyalji ağrılarında kas tutulmalarına bağlı spazm ağrılarında daha etkilidir.

Magnezyum glisinat: Ruhsal gevşeme, uyku bozuklukları, nöropatik ağrılarda ve bağırsak tembelliğinde tercih edilmektedir.

Magnezyum sitrat: Genel sağlık yararı ve özellikle de tekrarlayan kramp atakları ile mücadelede kullanılmaktadır.

Magnezyum sülfat: Bağırsakları aşırı uyarıp ishale yol açabilen bir magnezyum tuzudur. Epsom tuzu olarak da bilinir. Sıcak su banyolarında banyo suyuna eklenince “dinlendirici” ve “gevşetici” etki gösterir.

Magnezyum taurat ve orotat: Kalp-damar sağlığını desteklemekte etkili olduğu kabul edilir.

Magnezyum oksit: Emilimi sınırlı, etkisi sorunlu bir magnezyum tuzudur. Kabızlık yapabilir. Bizim “ÇÖP MAGNEZYUM” diye adlandırdığımız, etkisi son derece sınırlı bir magnezyum çeşididir. Kullanmanızı önermem.

Magnezyum eksikliğinin 10 işareti