Osman Müftüoğlu açıkladı limonlu su mu yoksa sirkeli su mu daha faydalı?

Uzun süredir sağlıklı yaşam tutkunlarının gündeminde olan “limonlu su mu, sirkeli su mu?” tartışmasına Prof. Dr. Osman Müftüoğlu son noktayı koydu. Katıldığı programda soruya beklenmedik bir cevap veren Müftüoğlu, önemli olanın ne limon ne de sirke olduğunu, asıl meselenin su içmek olduğunu vurguladı.

Osman Müftüoğlu’ndan açıklama geldi

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, katıldığı programın ardından YouTube kanalında paylaştığı açıklamada, “Hiç fark etmez. Limonlu sudan ya da sirkeli sudan önce suyun kendisi gelir.” diyerek sabahları su içmenin vücudu uyandıran en etkili alışkanlık olduğunu belirtti.

Müftüoğlu ayrıca, aç karnına elma sirkesi tüketmenin mideyi rahatsız edebileceğini hatırlatarak, “Benim kendi prensibim güne ılık limonlu suyla başlayıp, o şekilde devam etmek.” ifadelerini kullandı.

Suyu zenginleştirin önerisi

Osman Müftüoğlu, suyun sadece limonla değil, farklı sebzelerle de zenginleştirilebileceğini söyledi. “Suyun içine domates rendeleyerek veya salatalık dilimleri ekleyerek içebilirsiniz” diyen Müftüoğlu, bu yöntemin vücudu antioksidan bakımından desteklediğini ve bağışıklığı güçlendirdiğini vurguladı.

Limonlu suyun vücuda faydaları

Limon, içerdiği C vitamini, lif ve antioksidanlarla genel sağlık üzerinde önemli etkilere sahiptir.C vitamini bakımından zengin limon, vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Limonun lifli yapısı, sindirim sistemini destekler ve kabızlığı önler. C vitamini, kolajen üretimini artırarak cilt elastikiyetini korur ve yaşlanmayı yavaşlatır. Limonlu su, vücudun su dengesini sağlar ve gün boyu hidrasyonu destekler.

Elma sirkesinin potansiyel etkileri nelerdir?

Elma sirkesi de doğal içeriğiyle birçok fayda sağlar; ancak dikkatli tüketilmelidir. Bazı araştırmalara göre elma sirkesi, yağ yakımını ve tokluk hissini artırabilir. Düzenli kullanıldığında insülin hassasiyetini artırarak kan şekerini dengeleyebilir. Mide asidini dengeleyerek sindirime yardımcı olabilir.

Müftüoğlu, sirkenin bu etkilerine rağmen her bireyin midesinin farklı tepkiler verebileceğini, özellikle hassas mideli kişilerin dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.