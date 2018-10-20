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Osman kariyer rekoru kırdı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde Minnesota Timberwolves, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 131-123 mağlup etti.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:52
Osman kariyer rekoru kırdı!

NBA'e 9 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers'ta sezonun ikinci maçına da ilk beşte çıkan Cedi Osman, Minnesota Timberwolves'a 131-123 yenildikleri mücadelede 35 dakika süre aldı. Milli basketbolcu 22 sayı, 3 ribaunt, 8 asistle oynadı.

Cavaliers'ta Kevin Love 25 sayı, 19 ribaunt, Tristan Thompson da 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Minnesota Timberwolves'ta Jimmy Butler 33, Andrew Wiggins 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

SON ŞAMPİYON İKİDE İKİ YAPTI
NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors, deplasmanda Utah Jazz'ı 124-123 yenerek bu sezon ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Konuk takımda Kevin Durant 38, Stephen Curry 31 sayıyla oynarken, ev sahibi ekipte Joe Ingles'in 27, Donovan Mitchell'in 19 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks ise sahasında Indiana Pacers'ı 118-101 mağlup etti.

Kenardan gelerek 23 dakika süre alan Ersan İlyasova, takımının galibiyetine 3 sayı, 3 ribauntluk katkı sağladı. Ev sahibi ekipte Giannis Antetokounm, 26 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Gecenin sonuçları
Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 131-123
Utah Jazz-Golden State Warriors: 123-124
Orlando Magic-Charlotte Hornets: 88-120
Brooklyn Nets-New York Knicks: 107-105
Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 131-117
New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 149-129
Toronto Raptors-Boston Celtics: 113-101
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 118-101
Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 108-92

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:52
  1. cedi osman

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