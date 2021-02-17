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Yaşam Osman Gazi kaç kez evlendi?
Yaşam

Osman Gazi kaç kez evlendi?

ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisinin yayınlanmaya başlamasıyla beraber, Osman Gazi'nin hayatı hakkında detaylar merak ediliyor. Kuruluş Osman'a bu akşam katılacak olan Malhun Hatun karakteri ile Osman Gazi'nin eşleri merak ediliyor. Peki, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi kaç kez evlenmiştir? Osman Gazi'nin kaç eşi oldu?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 18:10:00 -
Osman Gazi kaç kez evlendi?

Osman Gazi dizisi ATV'de fırtınalar estirmeye devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan ve Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan dizi büyük ilgi gördü. Peki Osman Gazi kimdir? Osman Gazi kaç kez evlendi?

Osman Gazi kaç kez evlendi?

Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi'a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Mal Hatun'a atfedilen türbe Bilecik'tedir.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey'in hanımı, Şeyh Edebâli'nin kızı ve Orhan'ın annesi diye söz edilir. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey'in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir.

Osman Gazi'nin kaç çocuğu olmuştur?

Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur. Osman Gazi'nin çocukları şunlar; Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey. Osman Gazi 1324 yılı Şubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaşında vefat etti.

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