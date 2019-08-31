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Osman Can kimdir? Osman Can Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında Osman Can da var. Osman Can, AK Parti 4. Olağan Kongresinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen ve 30.4.2013 itibariyle Anayasa Hukuku Profesörü oldu. Peki Osman Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? Osman Can hangi görevlerde bulundu? İşte Osman Can biyografisi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:41
Osman Can kimdir? Osman Can Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında Osman Can da var. Osman Can, AK Parti 4. Olağan Kongresinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen ve 30.4.2013 itibariyle Anayasa Hukuku Profesörü oldu. Peki Osman Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? Osman Can hangi görevlerde bulundu? İşte Osman Can biyografisi.

Veysi Dündar'ın iddiasına göre Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide görev alacak isimler şunlar: Mehmet TekelioğluMehmet ŞimşekErol CebeciErtuğrul GünayCandan KarlıtekinFaruk BayrakMustafa BaşHaşim KılıçOsman CanNesrin NasUfuk UrasAltan TanHaşim HaşimiSabahattin CevheriCevher Cevheri.

Osman Can kimdir?

Osman Can 1 Ocak 1968 yılında doğdu. 1992’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılında Erzincan Hukuk Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Almanya’nın Köln Üniversitesinde 1997 yüksek lisansını, 2000 yılında ise doktorasını tamamladı. Temmuz 2002 tarihinde Anayasa Mahkemesine Raportör-Hâkim olarak atandı. 

Bu süre zarfında Türkiye tarihinin en çalkantılı dönemindeki önemli anayasa hukuksal davalarda Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nca raportör olarak görevlendirildi. 2003 yılında Türk-Alman Kamu Hukukçuları Forumunu kurdu ve Türkiye Koordinatörlüğünü üstlendi. 

2006 yılında Bilim Jürisi tarafından oybirliğiyle doçentliğe layık görüldü. 2010 yılında Demokrat Yargı derneğinin kuruluşunda yer aldı ve yargının tarafsızlığı ve çoğulculaştırılması mücadelesini sivil toplum örgütü üzerinden yürüttü. 2010 yılında Hukukçular Derneği’nce Türkiye’de “yılın hukukçusu” ödülüne layık görüldü. Ekim 2010 itibariyle Mahkemeden ayrıldı. Yeni Anayasa Platformunun oluşumuna katıldı. 

2011 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “yılın fikir adamı” ödülüne layık görüldü. 2011 Temmuzunda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyeliğine başladı. 

AK Parti 4. Olağan Kongresinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 30.4.2013 itibariyle Anayasa Hukuku Profesörü oldu. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.  Almanca ve İngilizce bilmektedir.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:41
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