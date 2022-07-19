OSBÜK Başkanı Kütükcü’den sanayicilere ‘Ulusal Staj Programı’na başvurun’ çağrısı

Kütükcü, OSBÜK’ün çalışmalarıyla bu yıl ilk kez OSB’lerdeki mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile buralarda eğitim gören 61 bin gencin Ulusal Staj Programı’na dahil edildiğini aktardı. Programın gençler ve stajyer ihtiyacı olan işletmeler için fırsat olduğuna dikkat çeken Kütükcü, nitelikli insan kaynağının önemine işaret etti. ‘Stajyer Havuzu’nun işletmelerle gençleri buluşturduğunu belirten Kütükcü “İşletmelerimiz müracaatta bulunup kendilerine sunulan imkândan yararlanmalı” ifadesini kullandı.

Örnek gösterildi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımıyla ‘Senin İçin Seferbiriz’ teması altında 2020’den bugüne kadar yürütülen Ulusal Staj Programı, OECD tarafından üye ülkelere 2 yıl üst üste örnek gösterildi. Ulusal Staj Programı kapsamında stajyer istihdam etmek isteyen işverenler, kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami internet adresi üzerinden başvurabiliyor.