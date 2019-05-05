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Orucu bozan şeyler nelerdir? Unutarak yemek orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Ramazan ayı 2019 yılında 5 Mayıs tarihinde yani bu gece ilk sahur ile birlikte başlıyor. Orucu bozan durumlar vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, orucu bozan durumlar nelerdir? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması...

05 Mayıs 2019 Pazar 19:30
Orucu bozan şeyler nelerdir? Unutarak yemek orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Ramazan ayı 2019 yılında 5 Mayıs tarihinde yani bu gece ilk sahur ile birlikte başlıyor. Orucu bozan durumlar vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, orucu bozan durumlar nelerdir? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması...

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Unutarak yemek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 19:30
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