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Örtü açma oyunu İngiliz tezgâhı

Müslümanlara yönelik saldırılar, İngiliz BBC’nin “Başörtüsünü çıkaranlar anlatıyor” şeklinde asparagas haberleri ve Twitter’da yayılan “başörtüsü çıkarma” paylaşımları ile yeni bir boyut kazandı. Belli çevrelerin AK Parti ile muhafazakar cenahın arasını açmaya çalıştığını belirten STK’lar; toplumu, ateizm, deizm ve cinsel sapmacılık gibi projelere karşı uyanık olmaya çağırdı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:31

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Kendi isteğiyle dinin emirlerini yerine getirmeye çalışan Müslüman gençlerin varlığından rahatsız olan ve yıllarca “Türkiye, Malezya olacak” korkusunu aşılayıp çeşitli algı operasyonlarında bulunan zihniyet, yeniden harekete geçti. İslam dinini itibarsızlaştırmak için reçete olarak gördükleri “Deizm artıyor, ateizm tırmanıyor” projeleri ellerinde patlayan, İngiliz BBC’nin “Başörtüsünü çıkaranlar anlatıyor” haberleri ile toplumun dinamiklerini hedef alan, “başörtüsü çıkarma” paylaşımlarıyla Müslümanlara yönelik artan saldırılarda, AK Parti ile dindar insanlar arasındaki samimi ilişki hedef alınıyor.

Sinsi operasyon

28 Şubat sürecinde suikastlar işleyen, toplumsal bölünme senaryoları uygulayan, binlerce insanı sokaklarda yürütenler şimdilerde ise kapitalist yaşam tarzını ballandıra ballandıra anlatıyor. Müslümanlara yönelik kamusal alanlardaki rahatlatıcı uygulamaların toplumun İslam’dan uzaklaşmasına sebep verdiğini iddia eden ve Türkiye’de kadınların zorla kapandığı yönünde çirkin bir algı oluşturmaya çalışan provokatörlere İngiliz BBC gibi uluslararası medya kuruluşları destek verdi. “Başörtüsünü çıkaranlar anlatıyor” haberleri ile toplumun dinamiklerini hedef alan BBC haberlerinde, ‘Yalnız Yürümeyeceksiniz’ isimli kim tarafından finanse edildiği bilinmeyen bir platform üzerinden başörtüsünü hedef aldı. Sol medyanın körüklediği kirli kampanyanın hemen ardından sosyal medyada 10 yıllık değişim adı altında başka bir rezillik başlatıldı. “#10yearschallenge” isimli kampanya, başörtülerini çıkaran kadınların paylaşımlarıyla başka bir boyut aldı. Müstehcen filmlerde rol alan Mia Khalifa’nın fotoğraflarının bile kullanıldığı kampanyada, söz konusu içerikler ‘10 yıl önce örtülüydüm, açıldım özgürleştim’ diyerek paylaşıldı.

Kavga çıkarılmak isteniyor

Konu ile ilgili gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulunan İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş, başörtüsü üzerinden oynanan oyunlara dikkat çekerek, “Son zamanlarda başörtülü/başı açık kavgasını yeniden başlatmayı amaçlayan ve Türkiye’de kadınlar zorla kapatılıyormuş algısı üzerine kirli bir kampanya yürütülüyor. 'Başörtüsü takmak isteyenler Arabistan’a gitsin' diyenler bugün ise başörtüsünü çıkaran kadınların toplumla barıştığını savunuyor” dedi. Ateizm ve cinsel sapmacılık projeleri ile toplumun dinamiklerini hedef alanların Batı kaynaklı olduğuna işaret eden Akbaş, “Cehaletten cesaret alanlarla bilgisini, nefsine kurban edenler, Müslüman halkımızın kafasını karıştırıyor” şeklinde konuştu.

Erdoğan ile seçmenin arası açılmak isteniyor

Araştırmacı yazar Ercan Çifci ise, "Daha öncesinde Türkiye, ‘Malezya oluyor’ diyenler, bugün başörtülü kadınların başını açtığı yalanıyla büyük bir toplum mühendisliği yapıyorlar. Amaçları, ‘Erdoğan döneminde böyle oldu’ dedirtmek. Olan biteni iktidardan bilerek faturayı ona kestirme çabası var. Bu tuzağa düşmemek lazım” ifadelerini kullandı.

Çifci, “Seçimler öncesi baktığınız zaman, dış kaynaklı bir adım olduğunu görüyoruz. Sanki birileri düğmeye birden basmış gibi” şeklinde konuştu. Projenin İngiliz menşeili olduğuna işaret eden Çifci, “Sağdan soldan tedarik ettikleri, kim olduğu belli olmayan kadınlara tesettürlü kadın imajı verip ardından örtüsünü çıkartıp, ‘özgürleştim’ dedirttiriyorlar. İki taraflı bir algı operasyonu var” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:31
  1. İstanbul
  2. Müslüman
  3. İslam
  4. İngiliz BBC
  5. AK Parti
  6. 28 Şubat
  7. 28 Şubat süreci
  8. BBC
  9. Sol medya
  10. #10yearschallenge
  11. Mia Khalifa
  12. İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş
  13. başörtülü
  14. başörtülü/başı açık kavgası
  15. Ateizm
  16. cinsel sapmacılık
  17. Araştırmacı yazar Ercan Çifci

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 32 dk önce
    Bu Şerefsiz Hain Alçakların Algı Operasyonları Asla İşe Yaramayacak. Hiç Şüphesiz ki.
  • gggggg34 dk önce
    Iyi de bu ilk degil ki mahalle baskisiyla kapanan aile baskisiyla kapanan daha sonra ekenomik ozgurlukle acilan bir cok tanidigim var taaa 30 yil oncesinden beri Neymis zorla guzellik olmazmis bunlar birlesip yazmislar bbc de bunlari haberlestirmisYine var imam hatibe giden kizlara bakin bir cogu islamla ilgisi yok ailesinin zoruyla gelmis firsatini ariyorlar bunun bir ornegini cekmekoyde rast geldim oralara site geldi ordan birini bulup tesetturden kurtulmak isteyen bir cok kiz vardiLuks sitelerin burnunun dibi anadolu imam hatipti bunun icin cok iyi biliyorum
  • Sina SALIKSina SALIK41 dk önce
    Ülkücülük sosyalizm sömürülmüyor mu? Bakın partiler vakıflar şirketler hep aynı yere çalışır. Yardım adı altında piramitin üstündeki insanları beslerler. Millete buradan uyarım. Hiçbir parti şirket vakıf veya futbol takımını desteklemeyin. Hepsinin amacı sizi gütmek. Hem de sosyal yardım adı altında.
  • NurNur1 sa önce
    Hidayet Allahtan !kimse başkaları için tesettüre girmez ve müslüman olmaz benim başımıda Allahtan başkası açamaz başını açan zati imanı gevşektir ben kendi adıma söyleyeyim haz duyuyorum kapanıp sokağa çıkmaktan huzur duyuyorum hamdediyorum Rabbime islamı yaşamaya çalışıyorum islam huzurdur mutluluktur dinimi seviyorum kimse bu duyguyu yaşamama engel olamaz islama. Ne ingiliz gavurları ne diğerleri engel olamaz ben dinimin hak din olduğuna inanıyorum ya Allah var gam yok. Defolsun köpekler onlar saldırdıkça Allahın ipine daha sıkı sarılacaz Elhamdülüllah !!
  • MAHMUT OZMAHMUT OZ1 sa önce
    İngiliz BBC’nin “Başörtüsünü çıkaranlar anlatıyor” haberleri ile toplumun dinamiklerini hedef alan, “başörtüsü çıkarma” paylaşımlarıyla Müslümanlara yönelik artan saldırılarda, AK Parti ile dindar insanlar arasındaki samimi ilişki hedef alınıyor.( iyide Ak parti'de istanbul sozlesmesi olarak bilinen batinin hain pilanlarina alet olmasiyla,aile bakanliginin,MEB'in bazi akla ziyan uygulamalariyla onlarin degirmenine kendi eliyle su tasimiyormu?)
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Kardeşim kendi ülkende islami kültürü BASKIN olarak yaşayamıyorsan, gavurun kültürü baskın olur. Tabiatın kanunudur bu, ya iktidar olursun ya teba, ötesi yok.
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili1 sa önce
    Behey gvur İngiliz! Hilafetimizi yıktın, Osmanlı'mızı elimizden aldın adını haine çıkardın! Elifbamızı yasakladın kendinkini attın önümüze! Bizi biz yapan neyimiz varsa aldın elimizden hala doymadın da sıra örtüye mi geldi? Vereydiler şunu elime!!!!

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