Örtü açma oyunu İngiliz tezgâhı

Mustafa Durmaz İstanbul

Kendi isteğiyle dinin emirlerini yerine getirmeye çalışan Müslüman gençlerin varlığından rahatsız olan ve yıllarca “Türkiye, Malezya olacak” korkusunu aşılayıp çeşitli algı operasyonlarında bulunan zihniyet, yeniden harekete geçti. İslam dinini itibarsızlaştırmak için reçete olarak gördükleri “Deizm artıyor, ateizm tırmanıyor” projeleri ellerinde patlayan, İngiliz BBC’nin “Başörtüsünü çıkaranlar anlatıyor” haberleri ile toplumun dinamiklerini hedef alan, “başörtüsü çıkarma” paylaşımlarıyla Müslümanlara yönelik artan saldırılarda, AK Parti ile dindar insanlar arasındaki samimi ilişki hedef alınıyor.

Sinsi operasyon

28 Şubat sürecinde suikastlar işleyen, toplumsal bölünme senaryoları uygulayan, binlerce insanı sokaklarda yürütenler şimdilerde ise kapitalist yaşam tarzını ballandıra ballandıra anlatıyor. Müslümanlara yönelik kamusal alanlardaki rahatlatıcı uygulamaların toplumun İslam’dan uzaklaşmasına sebep verdiğini iddia eden ve Türkiye’de kadınların zorla kapandığı yönünde çirkin bir algı oluşturmaya çalışan provokatörlere İngiliz BBC gibi uluslararası medya kuruluşları destek verdi. “Başörtüsünü çıkaranlar anlatıyor” haberleri ile toplumun dinamiklerini hedef alan BBC haberlerinde, ‘Yalnız Yürümeyeceksiniz’ isimli kim tarafından finanse edildiği bilinmeyen bir platform üzerinden başörtüsünü hedef aldı. Sol medyanın körüklediği kirli kampanyanın hemen ardından sosyal medyada 10 yıllık değişim adı altında başka bir rezillik başlatıldı. “#10yearschallenge” isimli kampanya, başörtülerini çıkaran kadınların paylaşımlarıyla başka bir boyut aldı. Müstehcen filmlerde rol alan Mia Khalifa’nın fotoğraflarının bile kullanıldığı kampanyada, söz konusu içerikler ‘10 yıl önce örtülüydüm, açıldım özgürleştim’ diyerek paylaşıldı.

Kavga çıkarılmak isteniyor

Konu ile ilgili gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulunan İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş, başörtüsü üzerinden oynanan oyunlara dikkat çekerek, “Son zamanlarda başörtülü/başı açık kavgasını yeniden başlatmayı amaçlayan ve Türkiye’de kadınlar zorla kapatılıyormuş algısı üzerine kirli bir kampanya yürütülüyor. 'Başörtüsü takmak isteyenler Arabistan’a gitsin' diyenler bugün ise başörtüsünü çıkaran kadınların toplumla barıştığını savunuyor” dedi. Ateizm ve cinsel sapmacılık projeleri ile toplumun dinamiklerini hedef alanların Batı kaynaklı olduğuna işaret eden Akbaş, “Cehaletten cesaret alanlarla bilgisini, nefsine kurban edenler, Müslüman halkımızın kafasını karıştırıyor” şeklinde konuştu.

Erdoğan ile seçmenin arası açılmak isteniyor

Araştırmacı yazar Ercan Çifci ise, "Daha öncesinde Türkiye, ‘Malezya oluyor’ diyenler, bugün başörtülü kadınların başını açtığı yalanıyla büyük bir toplum mühendisliği yapıyorlar. Amaçları, ‘Erdoğan döneminde böyle oldu’ dedirtmek. Olan biteni iktidardan bilerek faturayı ona kestirme çabası var. Bu tuzağa düşmemek lazım” ifadelerini kullandı.

Çifci, “Seçimler öncesi baktığınız zaman, dış kaynaklı bir adım olduğunu görüyoruz. Sanki birileri düğmeye birden basmış gibi” şeklinde konuştu. Projenin İngiliz menşeili olduğuna işaret eden Çifci, “Sağdan soldan tedarik ettikleri, kim olduğu belli olmayan kadınlara tesettürlü kadın imajı verip ardından örtüsünü çıkartıp, ‘özgürleştim’ dedirttiriyorlar. İki taraflı bir algı operasyonu var” ifadelerini kullandı.