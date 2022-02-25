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Gündem Ortalık karışmış! Kanal İstanbul ve S-400 diyor
Gündem

Ortalık karışmış! Kanal İstanbul ve S-400 diyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili yaptığı açıklamada, konuyu Kanal İstanbul ve S-400'lere geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 00:25:00 -
Ortalık karışmış! Kanal İstanbul ve S-400 diyor

Rusya ile Ukrayna arasında, ayrılıkçı Donbas bölgesi ve Ukrayna'nın NATO'ya alınma girişimleri üzerinden büyüyen kriz, Rus ordusunun Ukrayna'ı işgaliyle savaşa dönüştü.

Dünya kamuoyunun ezici çoğunluğu, Rus işgaline karşı tavır alırken, Türkiye'den de tepkiler geldi.

Akşener: "Kanal İstanbul durdurulmalı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınarken, Türkiye'nin Rusya ile ilşkilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, kendisini kırılgan hale getiren S400'lerden acilen kurtulmalı, Akkuyu nükleer santralini derhal millileştirmeli, bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır."

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Yorumlar

Mehmet

Bu Meral, bulanık suda balık avlamaya çalışıyor. Ortalık alev alev olmuş, ülke topyekün birleşmesi gereken bir zaman diliminden geçtiği dönemde hâla çıkmış algı oyunu yapmaya çalışıyor. Sen ve diğer yoldaşların bu milleti ve ülkeyi düşünseniz, samimi olsanız şu dönemde bile dış mihrakların sözcülüğünü yapmazsınız. Bırakın artık edebiyatı ve dürüst olun!...
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