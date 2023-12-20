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Gündem Ortalığı savaş alanına çeviren "doğal gaz" patlaması
Gündem

Ortalığı savaş alanına çeviren "doğal gaz" patlaması

Yeniakit Publisher
2023-12-20 14:16:00 -
Ortalığı savaş alanına çeviren "doğal gaz" patlaması

Kars’ta Şehitler mahallesinde 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz kaynaklı patlamada ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ahmet Arslan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlama oldu.

Patlamanın ardından İtfaiye, AFAD ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Bina yıkımın olduğu yangın güçlükle kontrol altına alınabilirken patlamada bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

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