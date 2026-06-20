Uzman isim duyurdu: Karaciğer yağlanmasını bitiren reçeteyi açıkladı!
Karaciğer yağlanmasını bitiren reçeteyi Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tek tek anlattı...
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Karaciğer yağlanmasını bitiren reçeteyi Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tek tek anlattı...
Karaciğer yağlanması hakkında bilinen tüm ezberler çöktü! Obezite sorunu olmayan normal kilolu bireyleri de sinsi bir şekilde tehdit eden bu ölümcül tehlikeye karşı karaciğerin yükünü hafifletecek 8 pratik yöntem açıklandı.
Tıpta 'Metabolik Disfonksiyonla İlişkili Yağlı Karaciğer' olarak anılan sinsi hastalık, sadece kiloluları değil, normal kilodakileri de tehdit ediyor.
Yağlı karaciğer hastalığı, hücrelerin enerjiyi işleme veya depolama yeteneğinin bozulması sebebiyle ortaya çıkıyor. Peki bu hastalığa karşı ne yapmalı?
Günde 2-3 fincan kahveden Akdeniz diyetine, karaciğerin yükünü hafifletecek sekiz pratik yöntemi keşfedelim.
Normalde karaciğer yağlanması her 100 kişiden 38'inde görülürken, aşırı kilolu ve obezitesi olan kişilerde her 100 kişiden 45-69 kişide yaygın şekilde gözlenir. İlaç yan etkisi ve alkol alımından bağımsız olarak gelişen bu tür yağlanma, fibrozis, siroz ve hepatosellüler karsinoma için risk taşır. Normal kilolu kişilerin yüzde 19'unda metabolik disfonksiyonla ilişkili yağlı karaciğer hastalığı gözlendiği bilimsel raporlarda bildirilmiştir.
Tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve hipertansiyon hastalarının birçoğunda karaciğer yağlanması mevcuttur. Sağlıksız beslenme, aktivite yapmama, sigara içme, gıda güvencesizliği gibi bağımsız faktörlerin bu yağlanmayı tetiklediği bildirilmiştir. Her ne kadar Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi bu tip yağlanmayı tedavi etmeye yönelik Resmetirom ilacını onaylasa da bu ilacı diyet ve egzersiz ile kullanımı önermiştir. Açıkçası sağlıklı beslenme, yağ dokusundan zayıflama ve egzersiz gibi değiştirilebilir yaşam faktörleri ile yağlanmanın ortadan kaldırılması temel hedef olarak güncelliğini korumaktadır.
Mayıs 2026 yılında Hepatology dergisinde yayımlanan derleme, karaciğer yağlanması için yapılması gereken beslenme ve yaşamsal önerilerin yenilendiğini açıkladı. Önceden 'Alkole Bağlı Olmayan Karaciğer Yağlanması' olarak adlandırdığımız bu hastalığın adı artık Metabolik Disfonksiyonla İlişkili Yağlı Karaciğer hastalığı olarak değiştirildi. Metabolik disfonksiyon yani hücrelerin enerjiyi işleme veya depolama yeteneğinin bozulması... Peki bu hastalığa sahip olanlar ne yapmalı? Sekiz maddede bu konuya açıklık getirmek istedim.
1. SAĞLIKLI ZAYIFLAMA YAĞLANMAYI TEDAVİ EDER: Obezite olsun veya olmasın, özellikle vücut ağırlığında yüzde 3-10 kadar bir azalmanın yağlanmayı düzelttiği bildirilmiştir. Vücut yağ dokusu azaldıkça karaciğer yükü azalır ve fonksiyonel olarak aktif çalışmaya devam eder.
2. DÜZENLİ AKTİVİTE, KARACİĞER YAĞLANMASININ DÜŞMANI: Araştırmalar, tüm fiziksel aktivite düzeyinin artırılmasını irdelemektedir. Haftada 150-300 dakika yoğun egzersiz yapmanın, haftada 2-3 kere direnç egzersizleri eklemenin ve sedanter yaşam şeklinden uzaklaşmanın karaciğerin her hücresinde yağlanmanın gerilemesinde önemli etkisi olduğunu belirtmiştir.
3. KALORİLERİ KISITLAMAK KARACİĞERİ YENİLER: Kalori kısıtlaması, karaciğer yağlanmasını tedavi etmekte diğer önemli bir faktör olduğunu vurgulamak önemli. Günde 500-1000 kalori kadar günlük kalori alımında kısıtlama yapmak, karaciğerin çalışma kapasitesini artırmaktadır.
4. AKDENİZ DİYETİ KARACİĞER YAĞLANMASININ İLACI:
Akdeniz Diyeti, Düşük Karbonhidratlı Akdeniz Diyeti ve az ama sağlıklı yağ alımı, karaciğer yağlanması için en etkin beslenme şeklidir.
Gece açlığı, özellikle 10-12 saat olan bir yeme molası, karaciğeri mükemmel yenileyen bir faktördür.
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