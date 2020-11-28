Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

TRABZON (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Yarın saat 10.00'a kadar sürecek kısıtlama kapsamında, Trabzon'da 20.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar sessizliğe büründü. Uzun Sokak, Kahramanmaraş Caddesi ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı 20.00'den sonra boş kaldı. Kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servis şeklinde çalışan yerler ekipler tarafından kontrol edildi.

- Ordu

Ordu'da da sokağa çıkma kısıtlaması ile kentin en işlek noktalarından Süleyman Felek, İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddeleri boş kaldı. Polis ve bekçiler, cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürdü.

Paket servisi bulunan iş yerleri ise evlere servis yapma şartıyla açık kaldı.

- Giresun

Giresun'da saat 20.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar ile sahil kesiminde insan hareketliliği yaşanmazken Gazi Caddesi ile Atatürk Meydanı sessizliğe büründü. Şehirde kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servisi şeklinde çalışan yerler ekiplerce kontrol edildi.

Polis ekipleri, çalışanlara, Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan tedbirleri hatırlattı.

- Rize

Rize'de kentin en işlek yerlerinden olan Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Osman Karavin Caddesi sessizliğe büründü. Uygulamalar kapsamında polis ve zabıta ekipleri, kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servis verebilecek yeme ­içme yerlerini de kontrol etti.

- Artvin

Artvin'de kısıtlamaların başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kısıtlamalar öncesi polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşarak iş yeri sahipleri ve vatandaşlara kısıtlamaları hatırlatarak evlerine gitmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Kısıtlamaların başlaması sonrasın kentin değişik noktalarında kontrol noktaları oluşturan ekipler, trafikteki araçları denetledi.

- Bayburt

Bayburt'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Kentin işlek caddelerinde, yasakların başlamasıyla insan ve araç yoğunluğu ortadan kalkarken, sokağa çıkma yasağına halkın uyum sağladığı görüldü. Vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokaklarda denetim yaptı.







