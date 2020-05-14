Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor

TRABZON (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrıları ve genelgelere kısmen uyuyor.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı ile şehrin en işlek mekanlarından Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde kısmen sakinlik hakim.

Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise hareketlilik gözleniyor. Vatandaşlar, bankada işlem yaptırmak için sosyal mesafe kuralına uyarak sıralarının gelmesini bekliyor.



Sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşların, maske takarak sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.



Öte yandan Büyükşehir Belediye ekipleri de 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Alanı'ndaki peyzaj çalışmasına ve tadilata devam ediyor.



Ordu'da Demokrasi ve Köprü Meydanları ile Süleyman Felek Caddesi'nde az da olsa yoğunluk gözlemlenirken polis ve zabıta ekipleri buralarda önlem alarak vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları çağrısında bulunuyor.

Öte yandan polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşların sıcak havaya aldanıp sokağa çıkmamaları isteniyor.

Rize'de Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile bazı sokaklarda az da olsa hareketlilik yaşanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda ise sessizlik hakim.

Öte yandan Rize Belediyesi sokak ve caddeleri yıkayarak dezenfekte ediyor.

Giresun'da, halkın yoğun bulunduğu Atatürk Meydanı'nda alınan tedbirler sayesinde en sakin günlerden biri yaşanırken Gazi Caddesinde az da olsa insan hareketliliği gözlendi.

Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda eskiye oranla sakinlik hüküm sürüyor. Fırın, banka şubesi ve market gibi çok sayıda iş yerinin bulunduğu Atatürk Caddesi'nde ise alışveriş dolayısıyla zaman zaman iftar saatine yakın hareketlilik yaşanıyor.

Polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları noktasında uyarıyor.

Bayburt'ta, kurum ve dükkanların bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde insan ve araç yoğunluğu gözlendi.

"Evde kal" çağrılarına büyük ölçüde uyan kentteki vatandaşlar, ara cadde ve sokakları sessizliğe bürüdü. Polis ve bekçiler, gerekli durumlarda insanları, maske kullanımı ve sosyal mesafe tedbirlerine riayet etmeleri için uyardı.