Orta Vadeli Program nedir? 2022-2024 Orta Vadeli program

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Orta Vadeli Program nedir?

Orta Vadeli Mali Plan; orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam bütçe gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan plandır.

2022-2024 Orta Vadeli program

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomide 2022-2024 yıllarına ilişkin yol haritasını kapsayan programa göre 2021 için büyüme hedefi yüzde 9, 2022 için yüzde 5, 2023 ve 2024 için yüzde 5.5 oldu.

İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin edilirken, 2022 yılında işsizlik hedefi yüzde 12, 2023'te yüzde 11.4, 2024'te ise hedef yüzde 10.9 olarak belirlendi.

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