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Orta parmak her gece uyuşuyorsa diyabet uyarısı

Orta parmak uyuşması toplum içinde yaygın bir sağlık sorunudur.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:35
Orta parmak her gece uyuşuyorsa diyabet uyarısı

Orta parmak uyuşması genellikle ciddiye alınmaz fakat felç ve tümör gibi ciddi durumlar erken tanı ile daha kısa sürede tedavi edilmektedir. Fakat parmak uyuşması her gece oluyor ise şeker hastalığının da habercisi olabilir.

Orta parmağın, esas görevi dokunmak ve kavramaktır. Orta parmak uyuşmasının birçok sebebi olabilir. Fakat her orta parmak uyuşması ve karıncalanması durumunda da evhama gerek yoktur. Kaldı ki artık bu tür sorunlar gelişen tıp ile rahatlıkla çözüme kavuşturuluyor.

Genellikle bu karpal tünel sendromudur. Sıra sinir yaralanmaları, uzun süreli kolun aynı pozisyonda kalması, elin sürekli yukarıda tutulması gibi durumlarda da orta parmağa kan gitmeyerek uyuşmasına dokunma hissinin kaybolmasına, zaman zaman ağrı oluşmasına sebep olabilir.

Karpal tünel sendromu nedir?

Orta parmağın uyuşturan bir hastalıktır. Karpal tünel bilekte bulunan çeşitli doku ve kemiklerin oluşturduğu kanala verilen isimdir. Aynı zaman da kanal elin sonlandığı bileğin başladığı yerin toplu durmasını sağlar. Tünelden median sinirler geçer. Median sinir başparmak, işaret, orta ve yüzük parmağını kontrol eder. Karpal tünelin içinde tendon ve bağlar da şişlik meydana geldiğinde orta parmak siniri olan median sinirin tünel içinde sıkıştırır. Böylece karpal tünel sendromu başlangıcı oluşur.

Sürekli aynı hareketlerin tekrarlanması bu hastalığın ortaya çıkarabilir.

Elin sıkılarak yumruk yapıp tekrar açmak ve bunu sürekli yapmak en önemli karpal tünel oluşum hareketidir.

Boyun kireçlenmesine bağlı uyuşma

Genellikle ilerleyen yaşlarda görülmeye başlar. Vücut duruş bozukluğu, şeker hastalığı, osteoporoz, kemik hastalıkları, hormonal bozukluklar, boyun omurunun aşırı yıpranmasına ve aşınmasına sebep olur.

Trafik kazaları bu hastalığın oluşumunda çok etkilidir. Boyun sinirlerinin sıkışması ile çapraz üst kaslarda hareket yeteneği azalır, bu durumda orta parmakta ağrı ve uyuşukluk olacaktır.

Sinir hasarının etkisi

Merkezi sinir sisteminin bozulması vücudun birçok yerinde uyuşukluk, iğnelenme veya karıncalanma hissi verir. Bu belirtiler özellikle el ve ayaklarda ve orta parmakta görülür.

Dirsek sinir sıkışması

Dirsek yönünden ele giden sinirler ön kol kemikleri ile kas ve tendonlar arasından ilerleyerek orta parmağa gider. Dirsek yaralanması, kemik kırılması, trajik durumlar, düşmeler vb, dirsek kemiğinde sıkışmaya bağlı orta parmakta uyuşukluğa sebep olur.

OYA İŞLEYENLER DİKKAT

Bilgisayar kullananlar, marangozlar, özellikle telli sazları çalan müzisyenler orta parmak uyuşması rahatsızlığının muhtemel namzetleridir.

Oya işlemek, iğne işçiliği yapmak ilerleyen zamanlarda karpal tünelin esnekliğini azaltarak median siniri sıkıştırır, bu durumda orta parmakta uyuşma meydana gelir.

Ayrıca gebe hanımlarda hamileliğin sonlarına doğru aşırı kilo ve ödeme bağlı şişmeler sebebi ile karpal tünel sendromu görülebilir.

Romatizma, kireçlenme, guatr, şeker hastalığı da sinir, damar ve tendonların sıkışarak karpal tünel aralığından giden orta parmak sinirinin iletim sağlayamamasına dolayısı ile orta parmağın uyuşmasına yol açar.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:35
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