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Orta kulak iltihabı

Orta kulak iltihabı, dikkatli olunması gereken bir hastalıktır. 6-13 aylar arası enfeksiyonun en yoğun sıklıkta görüldüğü dönemdir. Görülme sıklığı 6 yaştan sonra azalır.

04 Ocak 2019 Cuma 18:55
Orta kulak iltihabı


Alerjik çocuklarda da bu hastalıkla sık karşılaşılır. Doğuştan baş ve yüzde gelişim anomalisi olan ve damak yarıklı çocuklarda, daha bağışıklık sisteminin gelişmediği erken çocukluk çağında kreş yuva gibi kalabalık ortamlarda bulunan çocuklarda, sigara içilen ortamlarda bulunan çocuklarda ve anne sütü alamayan bebeklerde daha sık görülür.

Erkek çocuklarda daha sık rastlanır.

Ayrıca yanlış emzik ve biberon kullanımı da orta kulak iltihabı riskini arttıran sebeplerdir. Biberonla mama verirken bebeğinizi yatay pozisyonda tutmayın.

Belirtileri:

Küçük çocuklar ve bebeklerde orta kulak iltihabı ağrı sebebiyle huzursuzluk, ağlama, uyuyamama, uykuda aniden ağlayarak uyanma şeklinde görülebileceği gibi ateş ile ya da akıntı ile de ortaya çıkabilir. Bulantı ve kusma da orta kulak iltihabında görülen belirtilerdendir.

Kulakta akıntı, zarın enfeksiyon nedeniyle delinip orta kulakta biriken iltihabın dışarıya akmasıyla gerçekleşir.

Akıntı olmasıyla birlikte ağrı geçer, çoğu zaman ağlayan çocuk sakinleşir, ağlamayı bırakıp uykuya dalar. Ateş ise 1 yaş altındaki bebeklerin %70’inde görülürken, büyük çocukların yarısından azında görülür.

İyileşme süreci:

Orta kulak iltihabı iyileşme sürecindeyken kulaktaki iltihaplı sıvı mikroplardan temizlense bile bir süre kulakta sıvı kalmaya devam eder. Bu sıvı (efüzyon) çocukların %40’ında 4 hafta, %10’unda 3 ay kalıcı olabilmektedir. Efüzyonun kulakta kalma süresi uzarsa kulak zarı ve kemikçiklerine zarar verebileceğinden dolayı iyileşme sürecinde mutlaka takip edilmelidir.

Hastalık zamanında fark edilmez ve tedavi edilmezse kulakta apseleşmeye bile yol açabilir tedavide daha zor aşamalara gelinebilir.

Kulak ağrısı ya da iltihabı olduğundan şüphelenilen bebek ve çocuklar mutlaka bekletilmeden hekime muayene ettirilmelidir.
Kulaktan gelen akıntı az da olsa çok da olsa hiçbir zaman normal değildir.

 

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 18:55
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