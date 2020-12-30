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Aktüel Orta Afrika Cumhuriyeti’nde muhalefet seçimlerin yenilenmesini istedi
Aktüel

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde muhalefet seçimlerin yenilenmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 22:17:04 -
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde muhalefet seçimlerin yenilenmesini istedi

ANKARA (AA) – Orta Afrika Cumhuriyeti’nde muhaliflerin oluşturduğu 2020 Demokratik Muhalefet Koalisyonu (COD-2020), 27 Aralık cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin, adil ve kapsayıcı olmadığı gerekçesiyle tekrarlanmasını talep etti.

COD-2020 sözcüsü Nicolas Tiangaye, yaptığı açıklamada, 27 Aralık cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin hiçbir şekilde halkın iradesini yansıtmadığını söyledi.

Tiangaye, seçimlerin adil ve kapsayıcı olmadığını belirterek, oy sayım işlemlerine, sandık başkanlarının yokluğunda başlandığını ileri sürdü.

Sandıkların, Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSCA) himayesinde olmasını eleştiren Tiangaye, başkanların imzası olmadan sandıkların açılmasının da anayasaya aykırı olduğunu ifade etti.

Tiangaye, silahlı grupların baskılarından dolayı, birçok bölgede oy verme işleminin gerçekleştirilemediğini belirterek seçimlerin tamamen iptal edilmesini ve yenilenmesini istedi.

Hükümet sözcüsü Ange-Maxime Kazagui ise bütün engellemelere rağmen ülkenin yüzde 85’nde seçimlerin sorunsuz gerçekleştiğini belirtmişti.

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