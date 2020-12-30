  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancılar iki şehirden geri çekildi
Aktüel

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancılar iki şehirden geri çekildi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:59:21 -
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancılar iki şehirden geri çekildi

ANKARA (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) silahlı isyancı grup Orta Afrika Yurtseverleri Koalisyonu (CPC) kontörlerindeki Beloko ve Cantonnier şehirlerinden ayrıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, OAC'de, CPC 23 Aralık'ta ele geçirdiği ülkenin Kamerun sınırındaki Beloko ve Cantonnier kentlerinden geri çekildi.

Söz konusu gelişmenin ardından, günlerdir kapalı olan Kamerun-OAC sınırı 2 saatliğine açıldı.

CPC'nin Beloko ve Cantonnier'de kontrolü ele geçirmesi üzerine bölge halkı Kamerun'a sığınmak için sınıra akın etmişti.

OAC Anayasa Mahkemesi, devrik lider François Bozize'nin, cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs gerekçesi ve Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Ülke, Hristiyan Anti-Balaka isyancı grubunun başkent Bangui'ye 100 kilometre mesafedeki Bossembele ve Yaloke şehirlerinin kontrolünü ele geçirmesinden sonra CPC üyeleri de Kamerun sınırındaki Beloko ve Cantonnier kentlerinde kontrolü ele geçirmişti.

Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSCA), OAC Barış için Birliği (UPC) isyancı grubu ile güvenlik güçleri arasında 3 gün süren çatışmalarda, Bambari şehrinin kontrolünün güvenlik güçlerinin eline geçtiğini açıklamıştı.

OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya’dan ve Ruanda’dan yardım talebinde bulunmuştu.

Ruanda ve Rusya, OAC'nin talebine olumlu yanıt verip ülkeye yüzlerce asker göndermişti.

Fransa ise isyancılarla mücadele ve seçim güvenliğinin sağlanabilmesi için hava desteği sağlayacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim insanlarını şokta! Koronavirüsü durduran hap ortaya çıktı
Gündem

Bilim insanlarını şokta! Koronavirüsü durduran hap ortaya çıktı

ABD'deki Cleveland Clinic'te görevli bilim insanları uyku sorunu yaşayanların kullandığı melatonin hapının koronavirüsü engellediğini öne sü..
Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!
Dünya

Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!

ABD Başkanı Donald Trump, veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını onaylamamaları için Senato'daki Cumhuriyetçilere çağrıda bulundu. ..
Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile otomobil üretimi, sanayi ve metalürji alanındaki işbirliğini artırmak istediğin..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay