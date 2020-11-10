Orta Afrika Cumhuriyeti'nde devrik Cumhurbaşkanı Bozize yeniden cumhurbaşkanı adayı

ANKARA (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) devrik Cumhurbaşkanı François Bozize, 27 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, destekçileriyle başkent Bangui'deki Ulusal Seçim Kurumuna gelen François Bozize, 27 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık dosyasını sundu.

Cumhurbaşkanı adaylarının seçimden önceki 12 ay boyunca ülkede ikamet etmesinin gerektiği OAC'da, sürgünden dönen Bozize'nin adaylığı tartışmalara neden oldu.

Ayrılıkçı grup Seleka tarafından 2013'te darbeyle yönetimden indirilen ve Uganda'ya sürgüne gönderilen Bozize'nin 2019'da başkent Bangui'ye döndüğü iddia ediliyor.

Bozize'nin, adaylığının kabul edilmesi halinde mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın en güçlü rakibi olması bekleniyor.

- Bozize BM'nin yaptırım listesinde



Devrik Cumhurbaşkanı, 2013'teki OAC krizinde, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesine alınmıştı.

- OAC krizi



Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.



Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.