“Ormanın Gözleri” İnsansız Yangın Gözetleme Kulesi Adana’da hizmete girdi

Yeni Akit Ankara

Anadolu Sigorta, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği “Ormanın Gözleri” projesi kapsamında çalışmalarını hızla sürdürüyor. Projeyle yangına erken müdahalede hayati bir önemi bulunan gözetleme kulelerinin yenilenmesini gerçekleştiren Anadolu Sigorta, Ormanın Gözleri Projesi kapsamında Adana’da insansız yangın gözetleme kulesinin kurulumunu tamamladı. Balcalı’da hizmete giren kule, mobil ve insansız teknolojisiyle bölgede yangınlara müdahalede önemli bir role sahip olacak. Orman Genel Müdürlüğü’nün 2007 yılında başlattığı dijital dönüşüm ve yenilenme seferberliği kapsamında, 2022 yılında başlayan Ormanın Gözleri projesinde 2023 yılında da Çanakkale, Muğla, Adana ve Antalya’da olmak üzere dört adet yeni nesil gözetleme kulesinin daha hizmete sunulması hedefleniyor. Projeyle ayrıca erken müdahaleye dikkat çekerek orman varlıklarının gelecek yıllarda da korunmaya devam edilmesi ve bireylerin farkındalık bilincinin artırılması amaçlanıyor.

“Orman yangınları artık 12 ay boyunca bir tehdit”

Ormanların dünyanın akciğerleri olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan şunları söyledi: “Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde yangınla mücadelede çok büyük bir özveri ve emek ile çalışıyor. Bu noktada biz de bu organizasyonun bir parçası olmak, bir nebze de olsa yangınla mücadele çalışmalarına katkı sunmak, ormanlarımıza can suyu olmak için bu projeyle yola çıktık. Bu vesileyle Orman Genel Müdürlüğü ve tüm orman teşkilatına sonsuz özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmalar için bir vatandaş olarak teşekkür ederken, şirketimize bu mücadeleye katkı sunma fırsatı verdikleri için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum”

2023’te 4 yangın kulesi yapımına destek sağlanacak

Proje kapsamında yangına erken müdahalede çok önemli bir yere sahip olan yangın kulelerinin yenilenmesi ve mobil kulelerin yaygınlaştırılması konusunda çalışacaklarını dile getiren Anadolu Sigorta İletişim Koordinatörü Berna Ergüntan, “İklim değişikliği ile birlikte orman yangınları artık sadece yılın belirli bir dönemi değil 12 ay boyunca bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, beraberinde ciddi ekolojik ve ekonomik hasarları da getiriyor. Bir yandan ülkemizin yangınla mücadele kapasitesini artırmaya destek olurken bir yandan da bu konuda bilinç yaratmak en büyük amacımız. Bugün Adana’da projemiz kapsamında tamamladığımız insansız yangın gözetleme kulesini açmanın ve Orman Teşkilatımızın hizmetine sunmanın heyecanı içindeyiz. Önümüzdeki yıl ise 4 adet yangın gözetleme kulesinin daha yapımına destek olacağız” dedi.

5 bin hektar orman alanı 7/24 gözetlenecek

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Balcalı Orman İşletme Şefliği’ne bağlı Arboretum yerleşkesine yapılan Otomatik Orman Yangın Gözetleme Sistemi ile Adana’nın akciğerleri konumundaki başta Seyhan Baraj Gölü Havzası ve Çukurova Üniversitesi Kampüsü olmak üzere yaklaşık 5.000 hektar ormanın 7/24 kesintisiz gözetlenmesi sağlanacak. Herhangi bir yangın anında yangının koordinatları ilgili kişilere otomatik olarak bildirilerek yangına en kısa sürede müdahale edilmesine imkan tanınacak.