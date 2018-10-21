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Ormandan 125 bin lira kazandılar! Kilosu 250 TL

Konya'nın Hadim ilçesinde arıların ormanda yuvalandıkları ağaçlarda ürettikleri doğal orman balı, bölge halkının geçim kaynağı oldu. Yıllık yaklaşık 500 kilo orman balı hasat ettiklerini belirten Kadir Kuleli, topladıkları balın kilosunu da 250 liradan sattıklarını açıkladı.

21 Ekim 2018 Pazar 14:20
Ormandan 125 bin lira kazandılar! Kilosu 250 TL

Hadim ilçesi Akdeniz kıyı şeridi ve Konya ovasına sınır olan Toros sıra dağlarının doğu bölgesinde Taşeli platolarının tepeleri arasında dar vadiler üzerine kurulmuş bir yerleşim yeri. 13 bin nüfusa sahip Hadim'de, eskiden belde statüsünde olan Dedemli Mahallesi'nde son dönemlerde doğal orman balı bölge halkının geçim kaynağı oldu.

Bölge sakinlerinden Mehmet Adar (31), Kadir Kuleli (26) ve Süleyman Çiçek (26), arıların kendilerinin yuvalandığı ağaçlarda ürettikleri balları toplayıp satıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında ormanlık bölgeyi gezip arıların yuva yaptığı ağaçları tespit ettiklerini belirten Kadir Kuleli, ''Arılar kendilerinin yuva yaptığı ağaçlarda bal üretiyorlar. Bizlerde nisan ve mayıs ayında gelip arıların yuva yaptığı ağaçları işaretliyoruz. Eylül ve ekim ayında gelip, arıların yuva yaptığı yerde ürettikleri doğal balları topluyoruz. Yıllık 500 kilo bal topluyoruz ve kilosunu da 250 liradan satıyoruz'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 14:20
  1. Konya
  2. Hadim
  3. Bal toplayıcıları
  4. Ormandan 125 bin lira kazandılar
  5. doğal bal
  6. orman balı

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