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Ormanda korku dolu anlar! Gazete kağıdına sarılı olarak bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesindeki ormanlık alanda bulunan omuz hizasından kesilmiş kadın kolu, polisi alarma geçirdi.

10 Ocak 2019 Perşembe 12:31
Ormanda korku dolu anlar! Gazete kağıdına sarılı olarak bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde omuz hizasından kesildikten sonra gazete kağıdına sarılarak ormanlık alana atılmış kadına ait kol bulundu.

Olay, Edirne Keşan İspat Cami Mahallesi arkasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Kozalak toplamak üzere ormanlık alana giden bir kişi, ağacın altına gazete kağıdına sarılarak atılmış kesik insan kolunu görerek, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ilk incelemede başka bir yerde omuz hizasından kesildikten sonra ormanlık alana atılan sol kolun, yetişkin bir kadına ait olduğunu belirledi.

Polis, çevrede yaptığı incelemede ise başka bir bulguya rastlamadı. Cinayete kurban gittiği değerlendirilen kadına ait kesik kol, savcı ve polisin incelemesinin ardından kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:31
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Keşan
  4. Korkunç olay
  5. Kesik kadın kolu
  6. cinayet şüphesi

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