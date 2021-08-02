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Yaşam Orman yangınları söndürüldü mü? Orman yangınları son durum?
Yaşam

Orman yangınları söndürüldü mü? Orman yangınları son durum?

Yeni orman yangını mı çıktı? Türkiye 28 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Vatandaşlar yangınların son durumunu araştırmaya başladı. Peki, orman yangınları kontrol altına alındı mı? Yeni yangınlar nerede çıktı?

Yeniakit Publisher
2021-08-02 14:19:00 -
Orman yangınları söndürüldü mü? Orman yangınları son durum?

Türkiye orman yangılarıyla mücadele ediyor. Orman yangınlarıyla birlikte yüreklerimiz de parçalandı. Vatandaşlar ise yangınların ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, orman yangınları kontrol altına alındı mı?

Orman yangınları söndürüldü mü? Orman yangınları son durum?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti." dedi.

Isparta'da yeni bir yangının çıktığını belirten Pakdemirli, "Isparta'da Sütçüler mevkiinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık. Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor” diye konuştu.

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