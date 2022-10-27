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Aktüel Orman yangını söndürüldü: 1 gözaltı
Aktüel

Orman yangını söndürüldü: 1 gözaltı

İzmir'de yaklaşık 6 dönümlük alanda etkili olan orman yangını söndürüldü. Jandarma, bölgede anız yakarak yangına neden olduğu öne sürülen A.A'yı gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 17:52:00 -
Orman yangını söndürüldü: 1 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaklaşık 6 dönümlük alanda etkili olan orman yangını söndürüldü.

Gölcük Mahallesi'nin Karşıyaka mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 6 su tankeri ile dozer sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının yaklaşık 6 dönümlük ormanlık alana zarar verdiği bildirildi.

Jandarma, bölgede anız yakarak yangına neden olduğu öne sürülen A.A'yı gözaltına aldı. Şüpheli, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

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