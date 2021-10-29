Orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Aladağ ilçesi Küp Mahallesi’nde saat 15.30’da çıkan orman yangını, ekiplerin 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Adana'nın Aladağ ilçesi Küp Mahallesi’nde saat 15.30’da çıkan orman yangını, ekiplerin 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde orman yangını çıktı.
İlçeye bağlı Küp Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu yetkililere haber verdi.
Yangın, ekiplerin 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.