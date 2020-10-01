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Aktüel Orman Genel Müdürlüğü 274 daimi işçi alacak
Aktüel

Orman Genel Müdürlüğü 274 daimi işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 274 daimi işçi istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:25:00 -
Orman Genel Müdürlüğü 274 daimi işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatına  274 kadrolu işçi alınacak.

OGM'nin konuya ilişkin açıklaması Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, genel müdürlüğün taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 171 greyder, 56 dozer, 41 ekskavatör ve 6 iş makinesi operatörü olmak üzere 274 süresiz (kadrolu) işçi alınacak.

Açık iş ilanlarında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) adaylarının yerine getirmesi gereken daha fazla bilgi genel ve özel şartlar belirtilecektir. Bu ilanlar 5-9 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden yayınlanacak.

Duyuruda belirtilen koşulları sağlayan adaylar, ilan sırasında İŞKUR üzerinden başvurularını yapacaklardır.

Adaylar iş ilanında yer alan pozisyon sayısının 4 katı sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecektir. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek çekiliş sonucuna göre belirlenecektir.

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