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Ekonomi Orhan Gencebay'dan çarpıcı "döviz" yorumu: Türkiye'yi soymak istiyorlar
Ekonomi

Orhan Gencebay'dan çarpıcı "döviz" yorumu: Türkiye'yi soymak istiyorlar

Sanatçı Orhan Gencebay, son günlerde dövizde yaşanan büyük artışa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dövizin kasıtlı şekilde yükseltildiğini belirten Gencebay, "90'larda, her yıl yüzde 100'e yakın çıkıyordu dolar. Biz bunları yaşadık. Yüzde 7 bin 500 faiz alınır mı? Alınıyordu. Türkiye faiz veren bir ülke durumuna sokuldu. Bizi soydular, sömürdüler. Türkiye bunları yaşadı" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 13:16:00 - 2021-11-27 13:16:53

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, dövizdeki hareketlilik ve Türkiye ekonomisindeki son duruma ilişkin konuştu. Beyaz TV'de "Uyan Türkiye'm" programına bağlanan Gencebay, dış güçlerin plan ve projelerinden kaynaklı döviz kurunun yükseldiğini ifade etti.

Döviz kurundaki durumun bu kadar abartılı konuşulmasının son derece rahatsız olduğunu dile getiren Gencebay, "Burada art niyet var, bilinçsizlik var. Doların ilk defa bu kadar çıktığını görüyor bazı insanlarımız" ifadelerini kullandı.

Dövizin kasıtlı şekilde yükseltildiğini vurgulayan Orhan Gencebay, şöyle konuştu:

"Yabancıların yapmak istedikleri planlarına, projelerine göre çıkmıştır. 90'larda, her yıl yüzde 100'e yakın çıkıyordu dolar. Biz bunları yaşadık. Yüzde 7 bin 500 faiz alınır mı? Alınıyordu. Türkiye faiz veren bir ülke durumuna sokuldu. Bizi soydular, sömürdüler. Türkiye bunları yaşadı."

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