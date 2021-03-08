Orhan Gencebay kimdir nerelidir? Orhan Gencebay kaç yaşında?

Orhan Gencebay, 4 Ağustos 1944'te Samsun'da dünyaya geldi. Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri ortaya koydu. 13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, THM cemiyetlerinde ise bağlama çaldı. Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu yaptı. Kendi açtığı müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı.

İlk profesyonel bestesi "Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin"i 14 yaşında yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve Rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon çaldı. İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuvarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu.

1966'da TRT İstanbul Radyosu sınavlarına girdi ve kazandı. Aynı yıl, Türkiye çapında yapılan bağlama çalma yarışmasında Arif Sağ ve Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte derece aldı. TRT İstanbul Radyosu'nda 10 ay bağlama sanatçılığı yaptı. 1967 yılında kendi isteği ile ayrıldı. TRT'den ayrıldıktan sonra, Arif Sağ ile birlikte 1966-1968 arası dönemde Muzaffer Akgün, Yıldız Tezcan,Gülden Karaböcek, Ahmet Sezgin, Şükran Ay, Sabahat Akkiraz, Nuri Sesigüzel gibi birçok sanatçıya bağlama çalan Gencebay, Kızılırmak Karakoyun, Ana, Kuyu gibi Türk filmlerinin müzik direktörlüğünü yaptı. İstanbul'daki halk evlerinde Abdullah Nail Bayşu, İsmet Sıral, Burhan Tonguç, Erkin Koray, Ömer Faruk Tekbilek, Vedat Yıldırımbora, Özer Şenay, Neşet Ertaş gibi sanatçılarla müzik yaptı. Ağlıyorum Yana Yana, Gönül bağları, Yıldız Akşamdan Doğarsın, Neredesin Leylâ'm gibi türkü plakları çıkardı. Sevemedim Karagözlüm, Sabır Taşı, Goca Dünya gibi besteleri çeşitli sanatçılar tarafından okunmaya, sanat dünyasında adı besteci ve bağlama virtüözü olarak duyulmaya başlandı.

Orhan Gencebay, 1968 yılında ilk serbest çalışmalar plâğı Sensiz Bahar Geçmiyor-Başa Gelen Çekilirmiş'i çıkardı. 1969 yılında çıkardığı Bir Teselli Ver-Yorgun Gözler 45'liği ile Türkiye çapında ün kazandı. Ben Eski Halimle Daha Mesuttum, Hor Görme Garibi, Severek Ayrılalım, Ümit Şarkısı, Sevenler Mesut Olmaz gibi plaklara imza attı. 1971 yılında İstanbul Plak'a ortak oldu. 1972 yılında Yaşar Kekeva ile birlikte Kervan Plak şirketini kurdu, şirketin yöneticisi oldu. Kervan Plak, Türkiye'nin ilk yerli sermayeli plak şirketiydi. Orhan Gencebay, bugüne kadar 35 filminde başrol oynadı, 90'a yakın filmde müzik direktörlüğü yaptı. 1000'den fazla bestesi bulunan Orhan Gencebay, bunların 300'e yakınını kendisi seslendirdi.

Beyaz Kelebekler grubunun eski solisti olan ses sanatçısı Azize Gencebay'dan boşanan Orhan Gencebay, 30 yıldan fazla Sevim Emre ile evlidir. Gökhan ve Altan Gencebay adında iki oğlu vardır. 17 Eylül 2012'de Orhan Gencebay'a saygı için Poll Production'dan yayınlanan Orhan Gencebay ile Bir Ömür albümünde Türkiye'nin önde gelen sanatçıları yer alarak Gencebay'ın bestelerini seslendirmiştir.

Orhan Gencebay şarkıları

Batsın Bu Dünya (1975)

Hatasız Kul Olmaz (1976)

Sarhoşun Biri (1976)

Benim Dertlerim (1978)

Yarabbim (1979)

Aşkı Ben Yaratmadım (1980)

Ben Topraktan Bir Canım (1981)

Kördüğüm (1981)

Bir Damla Mutluluk (1982)

Leyla ile Mecnun (1983)

Dil Yarası (1984)

Beni Biraz Anlasaydın (1985)

Cennet Gözlüm (1986)

Akma Gözlerimden (1987)

Emrin Olur (1988)

Süper Yıldızlar Kervanı (1988)

Ya Evde Yoksan / Seni Arıyorum (1989)

Utan / Dokunma (1990)

Hasret Rüzgarı (1991)

Sende Haklısın (1992)

Hayat Devam Ediyor (1993)

Yalnız Değilsin (1994)

Gönül Dostu (1995)

Kiralık Dünya (1996)

Klasikleri Sizin Seçtikleriniz (1998)

Cevap Ver (1999)

Klasikleri Sizin Seçtikleriniz 2 (2001)

İdeal Aşk / Batsın Bu Dünya (Remix)(2002)

Yürekten Olsun (2004)

İstanbul Hatırası / Köprüyü Geçmek (2005)

Yargısız İnfaz (2006)

Orhan Gencebay Film Müzikleri (2007)

Berhudar Ol (2010)

Orhan Gencebay ile Bir Ömür (2012)

Bedensiz Aşk (2013)