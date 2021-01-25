Orhan Gencebay elini kullanamıyor mu? Orhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl?

Orhan Gencebay evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düştü. Hastanede tedavi altına alınan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne isyan ederek, "Belediye çok çalışıyor maşallah! Her yer dere, tepe..." ifadelerini kullandı. Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin doktorundan ilk açıklama da geldi.

Orhan Gencebay elini kullanamıyor mu?

Konu ile ilgili açıklama yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman , "Orhan Gencebay, iki gün önce yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşmüş, özellikle sol el parmakları ve el bilek bölgesinde travma meydana gelmiştir. Şişlik ve morarma olarak bilinen ekimoz durumu özellikle parmaklara oturan ağrıda şiddetini artırınca tedavisine başladık. Tetkiklerinin ardından, sol el 2. parmak PIP ekleminde Phalanx köşe kırığı tespit edilmiştir. Her kırık, her yaralanma bizde önemlidir. Lakin el parmaklarını bu kadar ustaca kullanan duayen bir müzisyen için parmak hareketinde kısıtlılık kalmaması çok daha önem arz eder" açıklamasında bulundu.