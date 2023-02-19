Orhan Aydın'dan büyük fırıldaklık! Böyle çark etti

Kendini "halkın adamı" olarak pazarlayan Orhan Aydın'ın nasıl bir fırıldak olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Daha önce gittiği yerlerde "kentsel dönüşüm" sürecine karşı çıkarak bölge halkını kışkırtan Orhan Aydın, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası 180 derece dönerek ağız değiştirdi.

Orhan Aydın geçmişte birçok kez kentsel dönüşümden rant sağlandığını iddia ederek halkın bu duruma karşı örgütlenmesini istemişti.

Kızının cenazesinde bile devleti suçladı

"Dayanışacaksınız, direneceksiniz. Bunun başka hiçbir yolu yok" diyerek halkı galeyana getirmeye çalışan Aydın, deprem felaketinin ardından çark etti.

Depremde kaybettiği kızının cenazesinde bile devleti suçlayan Orhan Aydın şunları söyledi:

"Vicdanlı insanlar kazanacak. Bunu gördüm ve yaşadım. Çocuğumu enkazın altından çıkartmaya çalışırken yaşadım. Çok büyük bir acı yaşanıyor. Bizimle beraber bu coğrafyada kim bilir kaç can toprağa veriliyor. Kaç insanımız daha toprağa gidecek bilmiyoruz. Yapılması gereken şey önce vicdan örgütlenmesini gerçekleştirmektir. Bunu yapanlar kazanacak."