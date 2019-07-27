Orhan Ak'a saldırı girişimi - Beşiktaş ile Eibar arasında oynanan hazırlık mücadelesinin bitiminde bir grup, siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulundu



SALZBURG (AA) - Beşiktaş ile İspanyol ekibi Eibar arasında oynanan hazırlık maçının bitiş düdüğünün ardından bir grup, siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulundu. Yedek kulübesinin karşısında yer alan tribünden sahaya atlayan 15 kişilik grup, Orhan Ak'a saldırmaya çalıştı. Araya giren siyah-beyazlı takımın teknik ekibi ve futbolcular, saldırıyı önledi. Tribünde yer alan grup, karşılaşma içinde de zaman zaman Orhan Ak aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.



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