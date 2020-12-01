Örgüt 1 yıldır gizliyordu... Sonunda itiraf etmek zorunda kaldılar
TSK'nın operasyonları sonucu tükenme noktasına gelen terör örgütü PKK, Van ve Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 2'si kadın 4 teröristin ölümünü 1 yıl sakladıktan sonra itiraf etti.
Uğradıkları hezimet ve verdikleri kayıpları gizlemenin yanında yalan eylem haberleriyle yandaşlarına (tükenmiyoruz) mesajı vermeye çalışan eli kanlı terör örgütü PKK, Kasım 2019'da Diyarbakır'ın Piran ilçesi kırsalında Zınarin Kobanê kod adlı Suriyeli (Narin Oso) ve Stêrk Darahênê kod adlı (Elif Eylem Önkol)'un ölümünü açıkladı.
Terör örgütü Van'ın Gürpınar ilçesinde 31 Ekim 2019'daki operasyonda ise Karker Qewali kod adlı (Mücahit Duman) ile Agit Argeş kod adlı (Agit Ağış) in öldüğünü duyurdu.