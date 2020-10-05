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Ekonomi “Organik” vurguna dikkat
Ekonomi

“Organik” vurguna dikkat

Koronavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyen sahtekarlara dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internetten veya merdiven altı şekilde tezgahlarda bağışıklık güçlendirmeye yardımcı iddiasıyla ürünler satıldığına belirterek uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:36:00 -
“Organik” vurguna dikkat

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli bir konu haline geldiğini, bu durumun bazı sahtekarların krizi fırsat çevirmesine yol açtığını belirtti. İnternetten veya merdiven altı şekilde tezgahlarda bağışıklık güçlendirmeye yardımcı iddiasıyla ürünler satıldığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: “Oysa ki doğal, yöresel veya organik ürün birbirinden tamamen farklı sistem ya da üretim aşamasından, birçok sertifika, izin, denetimle vatandaşa ulaştırılır.

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