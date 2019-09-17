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Organik tarıma Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) desteği

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İzmir'de organik kuru meyve üretimi yapan bir firmaya kredi desteği vermeye anlaştı.

17 Eylül 2019 Salı 11:33
Organik tarıma Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) desteği

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde organik kuru meyve üretimi ve ihracatı yapan Işık Organik Tarım şirketine 16 milyon avroluk kredi desteği sunulması nedeniyle firmanın üretim tesislerinde imza töreni gerçekleştirildi. 

Tören ve tesis gezisinin ardından AA muhabirine açıklama yapan EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, hazırladıkları 5 yıllık stratejik planlama ile inovasyon ve teknoloji alanlarında belirli ihtiyaçlara karşılık vermek niyetinde olduklarını ifade etti.

Tuerkner, Türkiye’nin yatırımlar noktasında EBRD’nin en hacimli ülkesi olduğuna işaret ederek, çok farklı portföydeki yatırımlara destek olduklarını, ülkenin istihdam ve ihracatına katkıda bulunduklarını aktardı.

Türkiye'nin geçen yılın ikinci yarısında yaşadığı ekonomik sorunları atlatma yolunda olduğunu, son 2 çeyrekte büyüme görüldüğünü dile getiren Tuerkner, "EBRD olarak zor zamanlarda dahi Türkiye’de yatırımları asla durdurmadık. Çünkü Türkiye’de her zaman iyi projeler bulmanız mümkün. Işık Organik, ihracatçı olarak bu örneklerden biri, özellikle böyle zamanlarda ihracat Türk şirketleri için çok iyi bir strateji." dedi.

Işık Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık ise halen 120 bin dekar alanda organik üretim yaptırdıklarını, anlaşma ile hem alanın genişleyeceğini hem çiftçi sayısının artacağını dile getirdi.

 

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 11:33
  1. İzmir
  2. Arvid Tuerkner
  3. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
  4. EBRD
  5. organik tarım
  6. Anadolu Ajansı

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